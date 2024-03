Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse participeront au Sommet spécial ASEAN - Australie pour fêter le 50e anniversaire des relations ASEAN-Australie et effectueront des visites officielles en Australie et en Nouvelle-Zélande du 5 au 11 mars.

L'objectif de ce Sommet spécial est de célébrer le 50e anniversaire du partenariat de dialogue Australie-ASEAN, a déclaré l’ambassadeur d’Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

L’ambassadeur d’Australie au Vietnam , Andrew Goledzinowski. Photo: VNA

L'Australie est le premier pays à établir un partenariat de dialogue avec l'ASEAN. Et il y a quatre ans, l'Australie est devenue le premier partenaire stratégique intégral de l'ASEAN. Il y a donc beaucoup de choses à discuter entre les deux parties, a fait savoir l’ambassadeur Andrew Goledzinowski.

L’Australie souhaite renforcer davantage la coopération économique avec l’ASEAN, car l’ASEAN est actuellement le deuxième partenaire commercial de l’Australie, devant la République de Corée, le Japon ou les États-Unis. C’est pourquoi l’Australie souhaite renforcer et développer davantage cette relation dans le but de construire une coopération stratégique et politique dans la région.

L’Australie espère que ce sommet extraordinaire renforcera davantage le rôle de l'ASEAN dans le maintien de la stabilité, de la paix et du dialogue dans la région et dans le monde.

Selon l’ambassadeur Andrew Goledzinowski, la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh sera extrêmement importante, qui a lieu juste après le 50e anniversaire des relations Vietnam - Australie l'année dernière. Le Premier ministre Pham Minh Chinh est l'un des trois dirigeants de l'ASEAN qui effectueront à cette occasion une visite officielle en Australie.

L'Australie apprécie l'importance du Vietnam ainsi que l'importance des relations bilatérales qui seront renforcées davantage encore après cette visite, a-t-il affirmé.

Enfin, le diplomate a indiqué cinq domaines particuliers seront au centre de cette visite : le renforcement de la coopération en matière de compréhension politique et stratégique ; la coopération économique et commerciale ; la coopération dans l’éducation ; la transition énergétique et le changement climatique ; la connaissance, l’innovation et les sciences. -VNA