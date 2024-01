Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président roumain Klaus Iohannis au siège des Nations Unies à New York en septembre 2023. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La presse roumaine du 19 janvier a publié des articles sur la prochaine visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh dans ce pays.

Le journal Graiul Maramuresului a publié un article sur cette visite, sous le titre "Amitié entre les pays géographiquement éloignés mais proches dans l’esprit". L'auteur de l'article, Pavel Suian, présente la position géographique du Vietnam ainsi que les relations bilatérales établies et cultivées au fil des décennies.

L'article indique qu'au cours des 40 dernières années, l'économie vietnamienne s'est développée rapidement et a enregistré au cours de ces dernières années une croissance continue de 6 à 7, voire 8 %. Actuellement, le Vietnam est membre de dizaines d’organisations et de forums multilatéraux.



Selon l'auteur, le Vietnam préconise l'élargissement de la coopération avec de nombreux pays du monde, favorisant ainsi son intégration internationale dans tous les domaines. Le gouvernement vietnamien s’efforce de faire du Vietnam l’un des principaux pays au monde entrant dans la 4e révolution industrielle.



Le quotidien Adevarul a également publié un article intitulé "Le Premier ministre vietnamien visite la Roumanie pour promouvoir la coopération économique". Selon l'article, la cérémonie officielle d'accueil du dirigeant vietnamien et une délégation de haut niveau l’accompagnant aura lieu le 22 janvier au Palais Victoria où le Premier ministre vietnamien s'entretiendra avec le Premier ministre Marcel Ciolacu.



L'article cite également le porte-parole du gouvernement, Mihai Constantin, affirmant que la Roumanie et le Vietnam signeront un certain nombre de documents au cours de cette visite. En outre, un forum économique bilatéral aura également lieu, au cours duquel les deux pays proposeront la signature d'un protocole d'accord sur la promotion de la coopération dans le domaine des affaires et détermineront les domaines économiques intéressés entre le ministère roumain de l'Économie, des Entreprises et du Tourisme et du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce. - VNA