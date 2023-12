Pékin (VNA) – La visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, revêt une grande signification car elle a lieu au moment où les deux pays célèbrent le 15e anniversaire de leur partenariat de coopération stratégique intégrale, a déclaré un expert chinois.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) avant la visite du leader chinois, les 12 et 13 décembre, le professeur Xu Liping, directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est à l’Académie chinoise des sciences sociales, a souligné que les relations bilatérales se trouvent dans une période de développement importante.Rappelant la visite en Chine du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong l’année dernière, le professeur a souligné que le leader vietnamien était le premier dirigeant étranger à se rendre en Chine après le 20e Congrès national du PCC, reflétant l’importance et les caractéristiques spécifiques des relations bilatérales.Après cette visite, les relations ont fait des progrès notables, a-t-il déclaré, précisant que la confiance politique mutuelle s’est renforcée, que la coopération économique et commerciale a continué de croître et que les investissements de la Chine au Vietnam ont augmenté constamment.L’universitaire a également souligné les échanges culturels et entre les peuples, ainsi que la collaboration dans les domaines des sports, de la culture et de l’éducation, le nombre de touristes chinois au Vietnam ayant dépassé 1,3 million au cours des 10 premiers mois de cette année.

Le professeur Xu Liping a souligné que la coopération économique et commerciale devrait se développer de manière plus fructueuse dans les années à venir, et a exprimé sa conviction que la collaboration dans l’économie numérique et l’économie verte créerait de nouveaux points positifs pour les relations.

Le président Hô Chi Minh et le président chinois Mao Zedong en 1960. Photo d’archives : VNA

La visite du secrétaire général et président chinois Xi Jinping fait également la une des journaux en Chine, notamment dans des articles publiés par l’agence de presse Xinhua et le Global Times.Dans un article publié le 7 décembre, la Xinhua a déclaré que la visite du leader chinois consoliderait et promouvrait la coopération bilatérale, resserrerait l’amitié entre les peuples des deux pays et créerait une dynamique pour les relations.L’article salue également l’amitié traditionnelle, affirmant que les deux Partis et les deux États ont maintenu des réunions et des contacts de haut niveau et que les deux pays devraient discuter davantage des questions concernant la gestion nationale et la modernisation.Le Vietnam et la Chine ont récolté des résultats en matière de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et de la construction d’infrastructures, a-t-il indiqué, ajoutant que la Chine était le plus grand partenaire commercial du Vietnam depuis de nombreuses années consécutives et que le Vietnam était le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN.L’article indique que les deux pays renforceront les échanges entre les peuples pour promouvoir leur amitié dans les temps à venir.Le 10 décembre, le Global Times a également publié un article soulignant l’énorme potentiel de coopération dans les domaines économique et commercial.Selon l’article, lors de la 12e réunion du Comité de coopération économique et commerciale Vietnam-Chine en novembre, les deux parties ont convenu de mesures visant à améliorer la qualité et l’efficacité de la collaboration dans ce domaine. – VNA