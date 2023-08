La vice-présidente de la République rencontre des élèves exemplaires issues des ethnies minoritaires. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân a rencontré mercredi 16 août à Hanoi 51 élèves et étudiantes exemplaires issues des ethnies minoritaires bénéficiant des bourses du Fonds des bourses d’études Vu A Dinh.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a souligné la signification humanitaire du Fonds et salué ses réalisations en collaboration avec la Fondation VinaCapital, contribuant à aider les filles des régions reculées, des minorités ethniques, à avoir un avenir meilleur.

La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân se prononce lors de la rencontre. Photo: VNA



Elle a souhaité voir ce Fonds avoir des ressources plus importantes pour prendre en charge les enfants vivant dans les zones reculées, isolées et des minorités ethniques, contribuant ainsi à réduire l'écart de développement entre les zones urbaines et rurales, les zones de plaine et de montagne.

Après près de 24 ans de fonctionnement, le Fonds de bourses d'études Vu A Dinh a attribué plus de 125.000 bourses à des élèves et étudiants issus de minorités ethniques, dont plus de 98.000 bourses attribuées à ceux en situation difficile et ayant obtenu de brillants résultats dans leurs études. -VNA