Le porte-parole du gouvernement, Chai Wacharonke. Photo: The Nation



Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais prévoit que quelque 200.000 emplois d’une valeur de 1.200 milliards de bahts (35,03 milliards de dollars), seront créés au cours du processus de développement du Centre d’affaires et de Ville intelligente au sein du Corridor économique à l’Est (CEE).



C’est ce qu’a indiqué le porte-parole du gouvernement, Chai Wacharonke, le 2 janvier, après que le Comité politique du CEE ait approuvé le projet de Centre d'affaires du CEE et de Ville intelligente dans le district de Bang Lamung dans la province de Chonburi.



Les partisans du projet affirment que cette zone spéciale de promotion économique sera développée en tant que centre d'affaires et financier d'ici 2027 et deviendra l'une des dix villes intelligentes du monde où il fera bon vivre en 2037.-VNA