Photo: bangkokpost.com

Bangkok, 20 février (VNA) – De plus en plus d'entreprises énergétiques publiques en Thaïlande sont impatientes d'essayer des carburants alternatifs pour soutenir la campagne contre le changement climatique, l'Autorité thaïlandaise de production d'électricité (Egat) étant la dernière agence à remplacer le charbon par du charbon des granulés de bois pour alimenter sa centrale électrique.Chaiwut Lakmuang, gouverneur adjoint pour la gestion durable à Egat, a déclaré que l'entreprise s'est associée à l'Organisation de l'industrie forestière pour mener une étude sur les plantes à croissance rapide pouvant être utilisées comme combustible de biomasse, dans le cadre du plan à long terme d'Egat visant à réduire les émissions de carbone, les émissions de dioxyde de carbone (CO2).Il a souligné que la carburante biomasse sera certifiée selon les normes internationales pour garantir qu'il constitue un bon carburant alternatif.Les deux agences d'État ont récemment signé un protocole d'accord pour rechercher des zones propices à la culture de ces plantes.Egat vise à ce que la biomasse remplace 2 % du charbon utilisé dans sa centrale électrique de 300 mégawatts de Mae Moh, dans la province septentrionale de Lampang.Chaiwut Lakmuang a révélé que ces travaux constitueront une étape importante pour l’entreprise dans la réduction des émissions de CO2.Electricity Generating Plc (Egco), filiale d'Egat, utilise également de l'hydrogène comme carburant alternatif dans son unité 6 de Linden Cogen, alimentée au gaz, aux États-Unis.Dans le cadre d'un programme de mélange d'hydrogène, l'entreprise a adopté la combustion combinée du gaz naturel et des effluents gazeux, y compris l'hydrogène, dans la centrale électrique de 172 MW du New Jersey.Les effluents gazeux des raffineries sont un mélange de gaz générés lors du raffinage du pétrole brut.L'entreprise a signé un protocole d'accord avec Egat et ACWA Power, une société saoudienne spécialisée dans les énergies renouvelables, pour co-développer de l'hydrogène vert et garantir la viabilité financière de sa production.L'hydrogène vert, qui peut être utilisé pour alimenter les processus de production d'électricité et de fabrication, est produit en utilisant de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables pour diviser les molécules d'eau en oxygène et en hydrogène. - VNA