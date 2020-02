À l'aéroport Don Mueang, à Bangkok. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - L'épidémie d'infection respiratoire aiguë causée par SARS-CoV2 (COVID-19) devrait s'atténuer au cours du second semestre de l'année ou plus tôt, a déclaré dimanche le ministre thaïlandais du Tourisme et des Sports, Pipat Ratchakitprakan.



Il a pris la parole lors d'un événement tenu dans la province de Phatthalung.



Selon lui, SARS-CoV2 a eu un grave impact sur le tourisme de la Thaïlande. En 2019, la Thaïlande a reçu 38,9 millions de touristes étrangers, les revenus du tourisme représentant 18% du produit intérieur brut (PIB). Avant l'éclosion de COVID-19, la Thaïlande a espéré que les recettes de ce secteur devraient contribuer au moins 20% du PIB en 2020.

"Bien que le virus ait causé des dommages à l'industrie du tourisme au premier semestre, je suis convaincu que la situation reviendra à la normale au deuxième semestre ou après la fête de Songkran, lorsque la Chine produira probablement un vaccin contre elle", a déclaré Pipat Ratchakitprakan.

Il a ajouté qu'au début de l'été, COVID-19 ne sera pas en mesure de résister à la chaleur et que la situation dans de nombreux pays dont la Thaïlande s'améliorera.



Le gouvernement se prépare à mettre en place des mesures financières pour venir en aide aux entreprises touchées dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce ou le tourisme, a ajouté M. Pipat. -VNA