Visiteurs russes au Grand Palais à Bangkok, en Thaïlande. (Photo : AFP/VNA)

Bangkok, 18 octobre (VNA) – Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a annoncé le 16 octobre que la Thaïlande prolongerait le séjour sans visa des touristes russes de 30 à 90 jours du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024.S'exprimant après une réunion du cabinet, Srettha Thavisin a déclaré que l'extension du visa pour les touristes russes contribuerait à stimuler le tourisme dans le pays.Il a déclaré que le moment de la mise en œuvre de la politique était propice aux touristes russes pour échapper au froid hivernal dans leur pays, qui commence habituellement en décembre et dure jusqu'en mars.Selon les données gouvernementales, la Thaïlande a accueilli plus de 20 millions de touristes étrangers au cours des neuf premiers mois de 2023, parmi lesquels les touristes russes se classent au cinquième rang avec près de 995.000 visiteurs. La Malaisie a accueilli le plus grand nombre de touristes en Thaïlande avec 3,2 millions d'arrivées, suivie par la Chine (2,5 millions), la République de Corée (1,19 million) et l'Inde (1,16 million).Auparavant, la Thaïlande accordait des exemptions de visa aux touristes en provenance de Chine et du Kazakhstan du 25 septembre 2023 au 29 février 2024.- VNA