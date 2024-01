Photo: thethaovietnamplus.vn



Bangkok (VNA) - Lors d'une réunion avec le Conseil olympique d'Asie (OCA), le vice-Premier ministre thaïlandais Prawit Wongsuwon, président du Comité national olympique, a affirmé que le pays était prêt pour la sixième édition des Jeux d’Asie en salle et des arts martiaux.

La Thaïlande est déterminée à laisser une trace historique en organisant les plus grands Jeux d'Asie en salle et des arts martiaux jamais organisés. Selon les estimations préliminaires, cet événement verra la participation de plus de 8 000 athlètes et officiels de 45 pays et territoires.



Les Jeux d’Asie en salle et des arts martiaux auront lieur du 21 au 30 novembre à Bangkok et dans la province voisine de Chonburi. 34 sports, dont deux en démonstration, figurent au programme de cet événement.



La dernière édition de l’événement, organisé tous les quatre ans, s’est tenue en 2017 à Achgabat, la capitale du Turkménistan. -VNA