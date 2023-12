Photo: nationthailand.com

Bangkok, 20 décembre (VNA) – La Thaïlande s'est lancée dans un objectif ambitieux consistant à créer 1.500 salles de classe numériques pour les écoles de toutes tailles à travers le pays afin de former au moins 100.000 talents par an.Le ministère de l'Économie et de la Société numériques (DES) a déclaré que ces salles de classe seront équipées d'outils essentiels, tels que des ordinateurs et des logiciels conçus pour enseigner aux étudiants les compétences de codage.Le ministre du DES, Prasert Jantararuangtong, a souligné l'importance du projet, intitulé « Codage pour une vie meilleure : construire les fondations de l'avenir de la Thaïlande ». Il a déclaré que le rôle de l’initiative dans le développement des talents numériques du pays constituerait un facteur crucial pour la domination de la Thaïlande à l’ère de l’économie numérique.Citant une étude récente, le ministre a noté que la Thaïlande a actuellement besoin d'une moyenne annuelle de 100.000 talents numériques, alors que le secteur de l'éducation n'en produit qu'environ 25.000 chaque année.Le plan à court terme, a-t-il expliqué, consiste à proposer la mise en œuvre du Global Digital Talent Visa et à introduire une catégorie unique pour les résidents de courte durée dotés de capacités numériques exceptionnelles. Le Cabinet examine actuellement cette proposition.Pour la stratégie à long terme, l'Agence de promotion de l'économie numérique (Depa) promeut activement le développement des connaissances et des compétences numériques pour tous les segments de la population thaïlandaise, les salles de classe de codage jouant un rôle crucial.Nuttapon Nimmanpatcharin, président et PDG de Depa, a déclaré que dans le cadre du programme «Coder pour une vie meilleure», des cours spécialisés sur les langages de programmation seront dispensés aux étudiants.Alors que le programme contribuera au développement de l'infrastructure de codage et des écosystèmes numériques associés pour améliorer la préparation à l'apprentissage, Nuttapon a noté qu'au moins 3.000 enseignants seront également formés sur 20 cours de compétences pédagogiques impliquant le développement du codage à trois niveaux – basique, intermédiaire et avancé. .Environ 700 écoles ont déjà postulé au programme, et le Depa espère atteindre son objectif de 1.500 écoles au premier trimestre de l'année prochaine.- VNA