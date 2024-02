Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin (à droite) et son homologue cambodgien Hun Manet lors de la conférence de presse conjointe du 7 février. (Photo : AFP/VNA)

Hanoï, 8 février (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin et son homologue cambodgien Hun Manet ont décidé le 7 février d'élever les relations entre les deux pays au rang de partenariat stratégique.L’annonce a été faite lors de la visite du Premier ministre cambodgien en Thaïlande. Il s'agit de la première visite de Hun Manet à Bangkok depuis qu'il a pris ses fonctions de Premier ministre du Cambodge l'année dernière.S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe, le Premier ministre thaïlandais a déclaré que l'approfondissement des liens ouvrirait un nouveau chapitre de coopération plus étroite dans divers domaines, notamment la sécurité, le commerce, le développement des frontières et la pollution transfrontalière.Les deux pays se sont engagés à augmenter le volume du commerce bilatéral, à renforcer la coopération en matière de sécurité pour maintenir la paix et la stabilité, en particulier le long de la frontière commune, et à renforcer la collaboration dans l'exploration des ressources en hydrocarbures dans la zone de revendications qui se chevauchent, a déclaré Srettha Thavisin.Pour résoudre le problème de la brume qui touche les deux pays, les deux parties établiront un groupe de travail conjoint pour partager des informations, coordonner les réponses d'urgence et échanger les meilleures pratiques en matière de gestion des brûlages agricoles. La Thaïlande a invité le Cambodge à rejoindre la Clear Sky Strategy, une initiative régionale de lutte contre la pollution atmosphérique.Pour sa part, le Premier ministre cambodgien Hun Manet a déclaré que ce partenariat accru signifierait une force accrue et des opportunités pour développer les relations entre les deux pays et les deux peuples. Les deux parties discuteront davantage de la nécessité de garantir des avantages mutuels en matière de sécurité à long terme et de sécurité énergétique, qui sont cruciales pour la durabilité de la croissance à la lumière de l'évolution de l'environnement mondial. - VNA