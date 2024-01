Photo d'illustration: TheNation



Bangkok (VNA) - La Thaïlande et la Chine pays prévoient de reprendre les négociations bilatérales sur un accord de libre-échange (ALE) cette année malgré le déficit commercial croissant de la Thaïlande avec la Chine, qui s'élève à près de 30 milliards de dollars.

Les deux pays ont tenu plusieurs cycles de négociations depuis 2019, mais n'ont pas encore réussi à parvenir à un accord.

Le gouvernement thaïlandais espère qu'un ALE avec la Chine contribuera à réduire le déficit commercial et à stimuler le commerce et les investissements entre les deux pays. La Chine est le plus grand partenaire commercial de la Thaïlande et les deux pays entretiennent des liens économiques étroits.

Le gouvernement thaïlandais est déterminé à conclure un ALE avec la Chine et estime qu'un ALE serait bénéfique pour les deux pays.

Les données de l'Accord de libre-échange ASEAN-Chine mises à jour au 25 décembre 2023 révèlent qu'entre janvier et octobre, le commerce bilatéral entre la Thaïlande et la Chine s'élève à 87,62 milliards de dollars, soit une baisse de 1,1% sur un an.

Les exportations thaïlandaises vers la Chine se sont élevées à 28,92 milliards de dollars, tandis que les importations en provenance de Chine ont atteint 58,7 milliards de dollars, entraînant un déficit commercial pour la Thaïlande de 29,77 milliards de dollars.

Le gouvernement thaïlandais espère réduire le déficit commercial avec la Chine de 20% dans les cinq ans suivant la mise en œuvre de l'ALE.

L'ALE devrait couvrir un large éventail de biens et de services, notamment l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services. Le gouvernement thaïlandais espère également négocier un accord sur la protection des investissements avec la Chine.

Le ministère du Commerce s'attend à ce que les négociations d'ALE entre la Thaïlande et la Chine se poursuivent pendant encore plusieurs mois. -VNA