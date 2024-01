Bangkok, 16 janvier (VNA) - Le gouvernement thaïlandais envisage de délivrer un visa spécial de 90 jours aux touristes étrangers souhaitant apprendre l'art martial traditionnel thaïlandais (Muay Thai) dans le pays, dans le cadre des efforts visant à promouvoir l'art martial soft de ce pays d'Asie du Sud-Est.

À Chiang Mai. Photo : Internet

Dans son message sur les réseaux sociaux du 14 janvier, le Premier ministre Srettha Thavisin a déclaré que le gouvernement était prêt à délivrer un visa spécial de 90 jours, au lieu des 60 jours standard, pour apprendre le Muay Thai.

Un visa similaire sera également proposé aux touristes souhaitant apprendre la danse et la musique classiques thaïlandaises ou cuisiner des plats thaïlandais, qui font partie des éléments de l'art martial soft de la Thaïlande, a-t-il déclaré.

Le plan du Premier ministre a reçu une réponse positive de la part de nombreux internautes, le qualifiant de bonne idée pour promouvoir le tourisme et la culture thaïlandaises sans dépenses supplémentaires.

Le professeur associé Pimol Srivikorn, l'un des conseillers du Premier ministre et président du sous-comité du pouvoir soft sur le sport, a déclaré lors de sa récente réunion que le comité a recommandé que le gouvernement fixe d'abord les normes pour les entraîneurs de Muay Thai et organise un cours de formation pour eux, afin qu'ils puissent être envoyés à l'étranger pour enseigner l'art martial.

Le Muay Thai est devenu populaire au Japon, en République de Corée, en Russie et aux États-Unis.



Le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports a indiqué que la valeur de marché du tourisme sportif en 2018 était estimée à environ 120 milliards de TBH (plus de 3,4 milliards de dollars) et qu'elle augmente en moyenne de 5 % par an. - VNA