La Thaïlande donne la priorité aux mesures visant à lutter contre la baisse du taux de natalité (Photo : bangkokpost.com)

Bangkok, 16 janvier (VNA) - La Thaïlande s'attaquera au déclin du taux de natalité en plaçant la fécondité à l'ordre du jour national dans un contexte où le taux de fécondité du pays connaît une baisse, plaçant le royaume face à une société « super-vieillie ».Le ministre de la Santé, Cholnan Srikaew, a reconnu qu'il faudra du temps pour remédier au faible taux de natalité et il sera proposé que le Premier ministre l'inscrive à l'ordre du jour national. Cependant, le gouvernement résoudra rapidement le problème car il aura un impact considérable sur l'économie, la société et la santé du pays.Selon les experts, si la tendance actuelle à un faible taux de natalité se poursuit, la population thaïlandaise diminuera à environ 33 millions de personnes au cours des six prochaines décennies, dont environ 18 millions de personnes âgées, 14 millions d'adultes en âge de travailler et seulement un million de personnes âgées de 0 à 15 ans.Le ministre a souligné qu'en plus de se concentrer sur l'augmentation du taux de natalité du pays, le gouvernement se concentrera également sur la qualité du développement humain et des ressources humaines. Les plans du gouvernement visant à augmenter le taux de fécondité et à investir davantage dans le développement des ressources humaines sont à l’étude. Une fois approuvés, les plans seront officiellement publiés dans le cadre de l’agenda national. - VNA