Kuala Lumpur, 28 février (VNA) – L'avionneur public chinois Comac se prépare à conquérir le marché de l'ASEAN en effectuant une démonstration en vol de ses C919 et ARJ21 en Malaisie et dans quatre autres pays de la région cette année, a rapporté le News Straits Times.Les avions devraient arriver en Malaisie le 7 mars pour être présentés aux transporteurs basés en Malaisie via des démonstrations en vol.COMAC participe à une tournée de présentation en Asie du Sud-Est pour présenter ses C919 et ARJ21, et la Malaisie est l'un des pays qu'elle prévoit de visiter.Selon le communiqué de COMAC cité par Reuters, le C919 et l'ARJ21 effectueront des vols de démonstration en Malaisie, au Vietnam, au Cambodge, en Indonésie et au Laos. Les avions se trouvent actuellement au Vietnam suite à leur participation au salon aéronautique de Singapour.L'objectif principal de ces vols est de mettre en valeur les bonnes performances de l'avion et de jeter les bases d'une future expansion du marché en Asie du Sud-Est, indique le communiqué. - VNA