Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville vient de publier le programme de la rue des livres du Têt 2021 qui se déroulera du 9 au 15 février dans les rues Mac Thi Buoi - Nguyên Huê et Ngô Duc Kê (1er arrondissement).

Un coin de la rue des livres du Têt 2019 à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN/VNA

En complément du thème général "La connaissance se connecte à l’avenir", chaque parcours aura son propre thème. La rue Nguyên Huê aura pour sujet "Le livre est le trésor des intellectuels de l'humanité" et il y aura des expositions sur le président Hô Chi Minh, sur les journaux parus pour le Têt 2021, sur la mer et les îles du Vietnam suivant la thématique "Vietnam - Vues de la mer", des documents de propagande sur le processus de création de la ville de Thu Duc ou encore la présentation du métro de Hô Chi Minh-Ville (ligne N°1: Bên Thanh - Suôi Tiên).



La rue Ngô Duc Kê suivra le thème "Voyagez dans le monde avec des livres". Il y aura un stand de livres et toutes sortes d’activités pour les enfants avec du dessin, du bricolage, des concours de lecture et d'écriture, des activités basées sur les technologies en réalité virtuelle (Virtual Reality) donnant aux enfants la liberté d'explorer le monde des livres à travers un espace de réalité virtuelle vivant et intéressant .



Quant à la rue Mac Thi Buoi avec son thème "Connaissance de la connexion du futur", de nombreux ouvrages seront présentés, y compris pour les entrepreneurs et les spécialistes des start-ups. Ces rues des livres seront mises en place entre le 2 et le 8 févier et officiellement ouvertes au public à 17h00 le 9 février. Elles accueilleront un large public jusqu’au 15 février. -CVN/VNA