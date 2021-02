Des étudiants de maîtrise dans le domaine des Études spatiales de l'Université Vietnam-France travaillent avec des professeurs du Centre national d'études spatiales (CNES) de la France. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Ces dernières années, plusieurs établissements vietnamiens d'enseignement supérieur figurent dans des classements universitaires prestigieux au monde.

En 2018 et 2019, sept universités vietnamiennes ont figuré dans le Classement d’Asie des universités par discipline de Quacquarelli Symonds (QS), un organisme britannique spécialisé dans l'éducation. Ce nombre est passé à huit en 2020 et à onze en 2021.

Dans le classement de 2021, l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, classée 158e, occupe la position la plus élevée parmi les représentants vietnamiens.

Les 10 autres sont : l’Université nationale de Hanoï (160e), l’Université Ton Duc Thang (163e), l’Université des sciences et des technologies de Hanoï dans le groupe allant de la 301e à la 350e place, l’Université Duy Tân dans le groupe 351-400, l'Université de Dà Nang et l’Université de Huê dans le groupe 401-500, l’Université de Cân Tho dans le groupe 451-500, l’Ecole normale supérieure de Hanoï dans le groupe 551-600, l'Université d'industrie de Hô Chi Minh- Ville et l’Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville dans le groupe 601+.

En 2020, l’Université nationale de Hanoï et l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville ont figuré parmi les 1.000 meilleures du monde selon le classement mondial des universités de QS.

Le Vietnam comptait 172 établissements d'enseignement supérieur figurant dans la première édition du classement Webometrics publiée en janvier 2020 et réalisée par Cybermetrics Lab, une division du Conseil supérieur de la recherche scientifique d'Espagne, contre 134 établissements en 2019.

En 2019, trois universités vietnamiennes sont entrées dans la liste des universités du Times Higher Education (THE). C’était la première fois que le Vietnam avait des représentants dans ce classement. En 2020, l’Université nationale de Hanoï s’est classée dans le groupe des 801 – 1.000 meilleures universités du monde, tandis que l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville et l’Université de sciences et de technologies de Hanoï ont fait partie du groupe des 1001+ meilleures du monde.

En 2020, le Vietnam comptait douze représentants dans le classement universitaire par performance académique (URAP), soit quatre de plus par rapport à 2019. -VNA