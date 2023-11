Vietnam - République de Corée



Séoul (VNA) - Le ministère sud-coréen de l'Environnement a publié mercredi 1er novembre un communiqué de presse indiquant que sa ministre Han Wha-jin se rend au Vietnam du 31 octobre au 2 novembre pour assister à 15e conférence des ministres de l'Environnement Vietnam - République de Corée et des événements connexes.

Il s’agit de la réunion ministérielle régulière depuis 2000 pour discuter du développement de la coopération environnementale et promouvoir l'amitié entre les deux pays.

Dans le cadre de cette visite, les ministres de l'Environnement des deux pays passeront en revue les progrès de la coopération bilatérale depuis la 14e conférence des ministres de l'Environnement Vietnam – République de Corée, notamment dans le domaine de l'éducation et de la formation en matière d'environnement.

Les deux parties discuteront également du renforcement de la coopération environnementale à l’avenir, notamment de l'« aide publique au développement vert et à la biodiversité ». La République de Corée a répondu activement aux propositions du Vietnam concernant la loi environnementale, le plan directeur national pour l'environnement, la responsabilité des producteurs et le système de recyclage, la finance verte et d'autres échanges politiques.

Les deux parties devraient aborder des mesures pour garantir que la politique environnementale de la République de Corée puisse être efficacement transférée au Vietnam. En outre, la République de Corée se concentrera essentiellement sur les activités des groupes de soutien pour créer des conditions favorables permettant aux entreprises sud-coréennes de l'industrie verte d'accéder au marché vert prometteur du Vietnam, dans le contexte où le Vietnam a une demande importante dans ce domaine.

La ministre Han Wha-jin a souligné que depuis le début des réunions ministérielles régulières en 2000, la République de Corée et le Vietnam ont instauré des relations de confiance.

Elle a exprimé l'espoir que cette conférence contribuerait à promouvoir davantage les relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'environnement. -VNA