Une délégation de l'ambassade du Vietnam en Égypte travaillent avec les dirigeants de la province égyptienne de Louxor. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation de l'ambassade du Vietnam en Égypte, dirigée par l'ambassadeur Nguyen Huy Dung, a eu le 25 février une séance de travail avec les dirigeants de la province égyptienne de Louxor.

Lors d'une rencontre avec le gouverneur de Louxor, Mustafa Mohamed Alham Khaled, Nguyen Huy Dung a souligné que les relations de coopération entre les deux pays avaient connu de très bons développements ces dernières années. En particulier, les deux pays ont signé de nombreux accords de coopération dans de nombreux domaines, notamment l’accord de coopération et d'amitié entre la province égyptienne de Louxor et la province vietnamienne de Ninh Binh.

Selon le diplomate, le Vietnam et l'Egypte ont un grand potentiel de coopération dans les domaines où les deux parties ont des atouts tels que l'agriculture, l'industrie, le textile, la logistique, l’aquaculture et la pêche, le tourisme, l'économie maritime... Les deux pays visent à porter le commerce bilatéral à un milliard de dollars dans un avenir proche. L'ambassadeur a demandé à Louxor de renforcer sa coopération non seulement avec la province de Ninh Binh mais aussi avec les autres localités du Vietnam.

Alham Khaled a exprimé son souhait que Louxor et Ninh Binh renforcent leur coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et du tourisme et a appelé les entreprises vietnamiennes à accroître leurs investissements dans les parcs industriels de Louxor.



Nguyen Huy Dung et les dirigeants de la province de Louxor ont également proposé que les deux pays créent les conditions permettant aux entreprises de voyage des deux parties d'ouvrir des bureaux de représentation et de promouvoir des activités de promotion du tourisme dans leur pays respectif.

Séminaire sur les opportunités d'affaires entre le Vietnam et l'Égypte. Photo : VNA

A cette occasion, l'ambassade du Vietnam et la Chambre de commerce de Louxor ont organisé un séminaire commercial sur le thème « Opportunités d'affaires entre le Vietnam et l'Égypte » pour promouvoir davantage la coopération dans les domaines de l'économie et du commerce, de l'investissement, du tourisme, de la culture, de l'agriculture et de l'éducation entre le Vietnam et l'Égypte ainsi qu'entre les localités des deux pays. -VNA