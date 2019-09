. Photo : internet

Phu Tho (VNA) - De nombreuses agences, unités et entreprises de la province septentrionale de Phu Tho ont pris des mesures spécifiques en écho à la campagne «pas de déchets plastiques».

Ainsi, les agriculteurs de la coopérative de légumes de Thu Xa dans le district de Lam Thao utilisent désormais des feuilles de bananier pour envelopper légumes et tubercules.

Le directeur de la coopérative Nguyen Van Nghia a dit que l'utilisation de feuilles de bananier augmenterait le coût et le temps nécessaires pour emballer les produits, mais qu'elle apporterait des avantages à long terme pour l’environnement.

Les unités du Bureau du Comité populaire provincial sont à l'avant-garde pour mettre fin à l’utilisation de produits en plastique à usage unique lors des réunions, des conférences et autres activités, pour les remplacer par des produits écologiques.

Les jeunes ont également mis en œuvre un certain nombre d'activités pratiques telles que collecte, tri et traitement des déchets plastiques et nettoyage de l'environnement dans les sites historiques… Ils organisent également des activités de sensibilisation sur les effets néfastes de ces déchets et l’importance de la protection de l’environnement, invitant ainsi le public à limiter l’utilisation de sacs en nylon et autres produits plastiques à usage unique.

Après plus d’un mois de déploiement, les jeunes locaux ont collecté plus de 28,5 tonnes de déchets, nettoyé plus de 10 km de canaux et 105 km de routes rurales.

Ils ont également organisé des activités pour fabriquer des jouets et des décorations dans les écoles à partir de déchets plastiques.

Le secteur provincial de l'éducation et de la formation a aussi encouragé les enseignants et élèves à participer activement à la lutte contre les déchets plastiques.

La Permanence du Comité provincial du Parti vient de publier la directive N ° 20-CT/TU sur le renforcement de la direction sur la réalisation de cette campagne «pas de déchets plastiques». Ce document demande à tous les organismes, unités et localités de la province de respecter l’engagement en matière de prévention des déchets plastiques pour s'orienter vers la fin totale de l’utilisation de matériaux plastiques à usage unique.

La province assistera la création de produits respectueux à l’environnement et attirera des investissements dans le recyclage des plastiques à usage unique avec des technologies avancées.

Le Vietnam est l'un des cinq pays qui rejettent le plus de déchets plastiques dans l'océan, selon les organisations internationales.

Le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement a estimé qu'environ 80 tonnes de déchets et de sacs en plastique sont rejetés chaque jour à Hanoi et Ho Chi Minh-Ville.

Ce ministère a pour objectif de réduire 65% de sacs en plastique non biodégradables dans les supermarchés et autres centres commerciaux d'ici 2020, et d'en éradiquer totalement en 2026. -VNA