Photo: VNA

Lâm Dông (VNA) – La province de Lâm Dông, dans les Hauts Plateaux du Centre, a exporté mercredi 21 septembre son premier lot de 70 tonnes de durians vers la Chine.



Cet événement revêt une signification très importante car la Chine est actuellement le plus grand marché de durians au monde, s’est félicité le directeur adjoint du Département de l’agriculture et du développement rural, Nguyên Van Châu.



En même temps, l’exportation de durians aide les entreprises et les agriculteurs de la province de Lâm Dông en particulier et du pays en général à obtenir une rentabilité plus élevée à partir de ce fruit, a-t-il indiqué.

Photo: VNA

Cette expédition est effectuée dans le cadre du Protocole sur les exigences phytosanitaires signé le 11 juillet 2022 entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et l’Administration générale des Douanes de Chine.



Lâm Dông compte plus de 14.000 hectares de cultures du durian avec un rendement annuel de plus de 99.300 tonnes, dont plus de 900 hectares répondent aux normes de bonnes pratiques agricoles VietGAP. -VNA