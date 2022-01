Ho Chi Minh-Ville cherche à contrôler les émissions polluantes liées au transport. Photo:Thanh Nien

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le service municipal des Transports et les unités de conseil ont tenu 18 janvier une réunion pour lancer les études sur le plan de développement des transports électriques à Ho Chi Minh-Ville.

Ce plan s’inscrit dans la cadre de NDC Transport Initiative for Asia (NDC TIA) est financé par le gouvernement allemand en faveur du Vietnam pour améliorer le cadre juridique pour les transports à faible émission de carbone.

Ho Chi Minh Ville a été choisie comme la première localité pour mener des études sur le développement de véhicules électriques en raison du lent développement de son système d'infrastructures de transport municipaux alors que le nombre de véhicules continue à augmenter.

En plus de convertir motos et voitures à essence en véhicules électriques, l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ) a suggéré à Ho Chi Minh-Ville de transférer le transport de marchandises par voie routière vers des modes à basse émission de carbone tels que voies navigable et ferroviaire.

Au premier trimestre 2022, la ville mettra en service sa première ligne de bus électriques, a annoncé Bui Hoa An, directeur adjoint du service municipal du Transport, lors d’une interview accordée au journal Thanh Nien (Jeunesse). -VNA