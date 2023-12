A 120 km de Tokyo, la préfecture de Gunma compte d'environ 2 millions d'habitants, avec un PIB en 2021 d'environ 62 milliards de dollars, et possède des atouts dans la fabrication d'équipements de transport, de composants, d'aliments, de produits chimiques et de plastiques. Actuellement, environ 45 entreprises provinciales investissent au Vietnam et de nombreuses entreprises sont intéressées par des opportunités au Vietnam et souhaitent accroître leurs investissements dans le pays. Avec environ 12.000 personnes, la communauté vietnamienne à Gunma est la plus grande communauté étrangère de cette préfecture.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le gouverneur de la préfecture de Gunma, Yamamoto Ichita, et des entreprises locales excellentes et visité la société Shibata Gousei.Lors de sa rencontre avec le gouverneur de Gunma, Yamamoto Ichita, le chef du gouvernement vietnamien a suggéré aux autorités de cette préfecture de promouvoir la coopération avec la province de Ha Nam et d’autres localités vietnamiennes telles que Thai Binh, Hai Duong, Hung Yen, Bac Giang, Khanh Hoa et Cân Tho, afin d'exploiter efficacement leur potentiel énorme.Le dirigeant vietnamien a affirmé que le gouvernement vietnamien considérait toujours la coopération décentralisée comme un canal efficace pour promouvoir les relations d’amitié et de coopération et renforcer l'attachement émotionnel entre les peuples des deux pays.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré au gouverneur de Gunma d'organiser une délégation d'affaires pour visiter le Vietnam et participer à la Journée de Gunma dans la province de Ha Nam en 2024.De son côté, le gouverneur Yamamoto Ichita a déclaré que de plus en plus d'entreprises de sa préfecture étaient intéressées au marché vietnamien.Il a affirmé que Gunma recevrait davantage de travailleurs vietnamiens, y compris des stagiaires, et continuerait à organiser des délégations d'affaires pour visiter le Vietnam, contribuant à promouvoir l’investissement et le commerce entre les deux pays.Il a déclaré espérer que le gouvernement vietnamien créerait des conditions favorables aux investissements d’entreprises de la préfecture de Gunma au Vietnam, et que de plus en plus d'entreprises vietnamiennes investiraient dans sa localité.