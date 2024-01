Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Information et de la Communication et la compagnie générale de la Poste du Vietnam ont publié deux échantillons de timbres et un bloc de timbres sur le Têt Giap Thin 2024 (Année du Dragon).

Les deux échantillons de timbres «Tet Giap Thin». Photo: VGP



Créées par le peintre Nguyên Quang Vinh, les illustrations montrent l’image d'un dragon aux couleurs vives du printemps et de la fête, marqué par un style traditionnel.



Cette collection, d’un format de 37x37mm, et de 80x80mm pour bloc, se vend sur le réseau postal public jusqu’au 30 juin 2025.



Il y a deux tarifs d’affranchissement postal, de 4.000, 15.000 et 15.000 dôngs pour le bloc.



Sur les deux échantillons de timbres «Têt Giap Thin» figurent un dragon qui prend son envol (Thang Long) et un dragon descendant (Ha Long), symboles de deux sites du patrimoine mondial du Vietnam qui doivent être préservés à savoir la citadelle impériale de Thang Long - où le dragon s'envole - et la baie de Ha Long - où le dragon descend paisiblement. Créées par le peintre Nguyên Quang Vinh, les illustrations montrent l’image d'un dragon aux couleurs vives du printemps et de la fête, marqué par un style traditionnel.Cette collection, d’un format de 37x37mm, et de 80x80mm pour bloc, se vend sur le réseau postal public jusqu’au 30 juin 2025.Il y a deux tarifs d’affranchissement postal, de 4.000, 15.000 et 15.000 dôngs pour le bloc.Sur les deux échantillons de timbres «Têt Giap Thin» figurent un dragon qui prend son envol (Thang Long) et un dragon descendant (Ha Long), symboles de deux sites du patrimoine mondial du Vietnam qui doivent être préservés à savoir la citadelle impériale de Thang Long - où le dragon s'envole - et la baie de Ha Long - où le dragon descend paisiblement.