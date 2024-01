Séoul, 10 janvier (VNA) - Des sources financières ont révélé le 9 janvier que les entreprises de la République de Corée pourront effectuer des paiements dans la monnaie nationale du pays, le won (KRW), à leurs partenaires commerciaux de l'Association des membres des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) à partir du second semestre de cette année au plus tôt.

Le drapeau de la République de Corée flotte aux côtés des drapeaux des pays membres de l'ASEAN sur cette photo non datée. (Photo : koreatimes.co.kr)



Le nouveau mode de paiement visera à réduire les frais de transaction massifs facturés lors de la conversion du KRW vers une autre devise, généralement le dollar, ou vice versa, et également à réduire les risques associés aux fluctuations des taux de change.Le plan a été visualisé après avoir été abordé dans les orientations de politique économique pour 2024 annoncées la semaine dernière par le ministère de l'Économie et des Finances (MOEF) et les ministères concernés. Le MOEF fait pression pour réorganiser la réglementation sur le change au cours du premier semestre afin de mettre en œuvre le plan.Dans un cas exceptionnel, la République de Corée a autorisé l’utilisation du KRW comme moyen de paiement avec l’Iran dans les années 2010, après avoir acheté du pétrole brut iranien pour une valeur de plusieurs milliards de dollars, alors qu’elle devait contourner l’interdiction imposée par Washington sur les transactions commerciales en dollars américains avec Téhéran.Une source a révélé qu'étant donné que les transactions commerciales utilisant le KRW sont rares, le nouveau mode de paiement suggère que la monnaie est considérée comme crédible et stable, en plus des principales devises. La source a souligné que le KRW connaît une demande accrue dans les pays de l'ASEAN, dans un contexte de croissance rapide des échanges avec la République de Corée.Parmi les 10 pays de l’ASEAN, l’Indonésie est présentée comme le premier pays potentiel à accepter les transactions commerciales utilisant le KRW. Les Philippines et le Vietnam devraient également bientôt emboîter le pas. Une fois le nouveau mode de paiement adopté, les entreprises sud-coréennes pourront livrer ou recevoir les montants des transactions en KRW via les succursales de Séoul des banques des pays correspondants de l'ASEAN.Parallèlement, le ministère des Finances cherche à long terme à accroître la monnaie sud-coréenne dans les échanges commerciaux avec des pays d'autres régions, a ajouté la source. - VNA