Photo: congthuong.vn



Kuala Lumpur (VNA) - L'agence de presse Bernama a publié lundi 24 juillet un article disant que la Malaisie est sur la bonne voie pour devenir un centre de fabrication de véhicules électriques, grâce à des engagements de coopération avec les deux principaux fabricants mondiaux de voitures électriques: Zhejiang Geely Holding Group Co (Geely) de Chine et Tesla Corporation (États-Unis).

L'article cite le président de l'Association automobile malaisienne Mohd Shamsor Mohd Zain disant que la coopération avec Geely et Tesla est un signe clair de la participation de la Malaisie au marché des véhicules électriques.

La Malaisie est un important centre de fabrication de produits électroniques et électriques en Asie du Sud-Est. Les constructeurs automobiles et les investisseurs peuvent donc en profiter pour assurer une chaîne d'approvisionnement transparente afin de développer la prochaine génération de véhicules électriques. En Malaisie, les constructeurs de voitures électriques peuvent se doter de toutes les pièces de rechange et conditions nécessaires à la production de voitures.

Selon Mohd Shamsor Mohd Zain, avec plus de 40 marques existantes sur le marché intérieur, l'ajout de nouvelles sociétés et entreprises renforcera leur capacité à attirer l'attention des consommateurs.

Geely et son partenaire malaisien, DRB-Hicom Bhd, ont annoncé leur intention de développer la Valée automobile de haute technologie (AHTV) dans la ville de Tanjung Malim, dans l'État de Perak, afin de faire de la ville le prochain centre de haute technologie en Malaisie. Ce plan devrait attirer environ 32 milliards de RM en capital d'investissement.

Récemment, le Premier ministre malaisien Datuk Seri Anwar Ibrahim a annoncé que Geely Group investirait 45 milliards de RM (10 milliards de dollars) pour faire de la ville la plus grande zone de fabrication automobile de la région.-VNA