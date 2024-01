Kuala Lumpur, 22 janvier (VNA) - Le ministère malaisien du Commerce intérieur et du Coût de la vie (KPDN) a annoncé le 21 janvier qu'il organiserait des agents chargés de l'application des lois à sept points de contrôle frontaliers nationaux dans quatre États de Perlis, Kedah, Perak et Kelantan, pour lutter contre la fuite et la contrebande de marchandises contrôlées et subventionnées vers les pays voisins.

Une vue générale du complexe des douanes, de l'immigration et de la quarantaine à la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande à Pasir Mas. Photo : Bernama



Le ministre du KPDN, Datuk Armizan Mohd Ali, a déclaré que le déploiement des agents chargés de l'application du ministère se poursuivrait jusqu'à la création de l'Agence frontalière unique (SBA).



Il a ajouté que cette décision vise à garantir la mise en œuvre efficace des politiques de subventions du gouvernement.



Il a déclaré que son ministère tiendrait des discussions avec le ministère de l’Intérieur et le Département de l’Immigration pour permettre aux agents chargés de l’application de la loi d’être postés aux portes d’entrée du pays, comme les agents du Département des douanes.



Datuk Armizan Mohd Ali a déclaré que son ministère poursuivrait également la mise en œuvre d'Op Tiris cette année pour surveiller d'autres produits contrôlés tels que le sucre, l'huile de cuisson, la farine de blé, l'essence RON95 et le gaz de pétrole liquéfié (GPL).



Le KPDN supervisera et inspectera également les sites commerciaux des grossistes et des détaillants dans les zones frontalières, y compris les commerçants de diesel, les personnes titulaires de licences pour commercialiser les marchandises subventionnées, les entreprises de transport et les sociétés d'exportation, afin d'obtenir des informations sur l'approvisionnement et la distribution des marchandises. - VNA Le ministre du KPDN, Datuk Armizan Mohd Ali, a déclaré que le déploiement des agents chargés de l'application du ministère se poursuivrait jusqu'à la création de l'Agence frontalière unique (SBA).Il a ajouté que cette décision vise à garantir la mise en œuvre efficace des politiques de subventions du gouvernement.Il a déclaré que son ministère tiendrait des discussions avec le ministère de l’Intérieur et le Département de l’Immigration pour permettre aux agents chargés de l’application de la loi d’être postés aux portes d’entrée du pays, comme les agents du Département des douanes.Datuk Armizan Mohd Ali a déclaré que son ministère poursuivrait également la mise en œuvre d'Op Tiris cette année pour surveiller d'autres produits contrôlés tels que le sucre, l'huile de cuisson, la farine de blé, l'essence RON95 et le gaz de pétrole liquéfié (GPL).Le KPDN supervisera et inspectera également les sites commerciaux des grossistes et des détaillants dans les zones frontalières, y compris les commerçants de diesel, les personnes titulaires de licences pour commercialiser les marchandises subventionnées, les entreprises de transport et les sociétés d'exportation, afin d'obtenir des informations sur l'approvisionnement et la distribution des marchandises. - VNA

source