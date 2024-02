Kuala Lumpur (VNA) – La compagnie aérienne malaisienne Batik Air a inauguré le 18 février une ligne directe reliant Kuala Lumpur à la ville indonésienne de Batam dans le but de promouvoir le tourisme entre les deux pays.Le directeur général du Tourisme de Malaisie, Ammar Abd Ghapar, a souligné l'importance de l'Indonésie en tant que marché touristique clé pour la Malaisie, en raison des liens culturels partagés et de la proximité géographique entre les deux pays.Cette nouvelle connexion devrait augmenter le nombre de touristes, en particulier dans le cadre de l'Année de visite de la Malaisie (Visit Malaysia Year) 2026, et contribuer à la prospérité économique des deux pays.Avec trois vols hebdomadaires opérés par des Boeing 737, cette nouvelle liaison témoigne de l'engagement de Batik Air à étendre son réseau en Asie du Sud-Est tout en répondant à la demande croissante de voyages intrarégionaux, selon le directeur général de la compagnie, Datuk Chandran Rama Muthy.Il a également souligné que cette nouvelle ligne permettrait aux passagers de Batam d’accéder à 53 destinations dans 22 pays via l'aéroport international de Kuala Lumpur Selon les données du Tourisme de Malaisie, entre janvier et novembre 2023, l'Indonésie s’est classée au deuxième rang des dix principaux marchés touristiques de la Malaisie au sein de l'ASEAN, avec 2,8 millions d'arrivées.Cette nouvelle liaison devrait donc stimuler davantage le tourisme entre les deux pays et soutenir les objectifs de la Malaisie de 27,3 millions de visiteurs en 2024 et de 102,7 milliards de ringgits (21,47 milliards de dollars) de recettes. -VNA