Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim. Photo : Bernama

Kuala Lumpur, 9 octobre (VNA) - La Malaisie a obtenu des engagements d'investissement d'un montant de 40,6 milliards de RM (8,6 milliards de dollars) de la part des Émirats arabes unis (EAU) dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'aérospatiale et la logistique, grâce au Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim. La visite d'Ibrahim dans ce pays du Golfe Persique, qui s'est terminée le 7 octobre.Parmi eux figurait la signature d'un protocole d'accord entre l'Autorité malaisienne de développement des investissements (MIDA) et Abu Dhabi Future Energy Company PJSC-Masdar pour des projets d'énergie renouvelable en Malaisie d'une capacité allant jusqu'à 10 gigawatts d'une valeur de 8 milliards de dollars.Les autres engagements d'investissement comprennent 450 millions de dollars dans le secteur de la logistique et 150 millions de dollars dans le secteur aérospatial.Lors des réunions avec le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, et les hauts ministres en charge des affaires économiques, commerciales et d'investissement, le Premier ministre Anwar a assuré que la Malaisie était déterminée à faire progresser les énergies renouvelables ainsi qu'à améliorer la facilité de faire des affaires dans ce pays d'Asie du Sud-Est.Au cours de sa visite de travail de deux jours, Anwar Ibrahim a visité Masdar City, connue comme la première ville durable planifiée au monde. - VNA