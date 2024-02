Selon les données du Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement, au 20 février, le total des investissements directs étrangers (IDE) (capitaux nouvellement enregistrés, capitaux augmentés et apport en capital, achat d'actions...) a atteint plus de 4,29 milliards de dollars, soit une augmentation de 38,6% sur un an.