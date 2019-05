La Journée du Vesak des Nations unies 2019 est organisée du 12 au 14 mai à la pagode de Tam Chuc, province de Ha Nam.



Hanoi, 14 mai (VNA) - La Journée du Vesak des Nations unies 2019 organisée du 12 au 14 mai par le Vietnam dans la province de Ha Nam (Nord) a été largement couverte par des médias étrangers.

L'agence de presse chinoise Xinhua a publié un article soulignant la cérémonie d'ouverture de l'événement le 11 mai à la pagode de Tam Chuc.

Cette année, la Journée du Vesak des Nations Unies a pour thème «Approche bouddhiste du leadership mondial et des responsabilités partagées pour des sociétés durables», visant à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable de l'ONU, indique l'article.

Outre les cérémonies d'ouverture et de clôture, son programme comprend un séminaire national et cinq séminaires internationaux sur des thèmes tels que leadership conscient pour une paix durable ; approche bouddhiste des familles harmonieuses, des soins de santé et de la société durable ; approche bouddhiste de l’éducation globale en éthique ; le bouddhisme et la quatrième révolution industrielle ; et approche bouddhiste de la consommation responsable et du développement durable.

C’est la troisième fois que le Vietnam organise cet événement. Auparavant, il avait eu lieu à Hanoi, capitale du Vietnam, en 2008 et dans la province de Ninh Binh, dans le nord du pays, en 2014.

Le 12 mai, l'agence de presse Prensa Latina a également publié un article sur la Journée du Vesak des Nations Unies 2019, affirmant que les dirigeants de nombreux pays ainsi que des représentants d'organisations internationales et religieuses avaient souligné les contributions du bouddhisme à la croissance et à l'harmonie de l'humanité.

Il a noté que la Journée du Vesak des Nations Unies 2019 avait rassemblé de nombreux chefs d'État, notamment le Premier ministre népalais KP Sharma Oli; le président du Myanmar, Win Myint; le vice-président indien et président de la Rajya Sabha (Chambre haute), Venkaiah Naidu; le président du Conseil national (Chambre haute) du Bhoutan Tashi Dorji; et 1 650 délégués de plus de 570 délégations étrangères de 112 pays et territoires, ainsi que plus de 20 000 dignitaires bouddhistes vietnamiens, moines, nonnes et fidèles.

L'événement a également attiré Armida Salsiah Alisjahbana, secrétaire générale adjointe de l'ONU, et Audrey Azoulay, directeur général de l'UNESCO, et Phra Brahmapundit, président fondateur du Conseil d'organisation de la Journée du Vesak des Nations Unies, entre autres. –VNA