Des élèves de l'école de Binh Minh interprètent une chanson vietnamienne. Photo: VNA



Genève (VNA) - L'Association d'amitié Suisse-Vietnam (AASV) et la communauté des Vietnamiens dans ce pays ont organisé dimanche 3 décembre dans la ville de Zurich, en Suisse, la Journée de la solidarité 2023, avec le désir de renforcer la solidarité et le soutien mutuel entre les peuples des deux pays.

Selon le vice-ministre Y Thông, vice-président du Comité des affaires ethniques, le Parti, l'État et le peuple vietnamiens apprécient toujours le soutien spirituel et matériel de l'AASV, ainsi que ses projets mis en œuvre au Vietnam qui contribuent à régler les conséquences laissées par la guerre, à réduire la pauvreté, etc.

Il a également affirmé que l'AASV et l'Association des Vietnamiens en Suisse collaboraient régulièrement avec l'ambassade du Vietnam à Berne, ainsi que la Mission de représentation du Vietnam à Genève dans les activités visant à promouvoir les échanges entre les peuples, la collecte de dons pour aider les personnes défavorisées au Vietnam.

A cette occasion, l'ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, cheffe de la Mission de représentation permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, a passé en revue les contributions au fil des années de l'AASV. Elle a exprimé son souhait que les membres de l'AASV et de l'Association des Vietnamiens en Suisse continuent à multiplier les activités de leur association, attirant ainsi davantage la participation des Suisses et de la communauté vietnamienne dans de nombreuses zones en Suisse. -VNA