Un homme surmonte un obstacle avant de s'inscrire à la course à obstacles Spartan Race. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La course à obstacles Spartan Race aura lieu le 15 février 2020 à Ho Chi Minh-Ville, a annoncé l’organisateur lors d’une conférence de presse donnée le 21 août.



L’événement pourrait attirer plus de 1.000 personnes. Cette course comprendra plusieurs épreuves : 5 km et 20 obstacles (Spartan Sprint), 50 km et 60 obstacles (Spartan Ultra).

L’événement comprendra ausi les catégories Spartan Kids de 800 m pour les enfants de 4 à 9 ans et de 3,2 km pour ceux de 10 à 13 ans.

Les athlètes peuvent commencer à s’inscrire aux catégories Spartan Sprint et Spartan Kids à partir du 31 août.



Initiée par le coureur Joe De Sena en 2007, la course à obstacles Spartan Race a organisé plus de 250 événements dans 40 pays. -VNA