Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et le gouvernement américain ont organisé le 7 février à Jakarta une cérémonie pour passer en revue la coopération entre l’ASEAN et l'Agence américaine pour le développement international (USAID) avec plusieurs projets d'une valeur de plus de 26 millions de dollars, déployés en cinq ans.

Les projets, mis en œuvre à partir de 2018, comprenaient le partenariat ASEAN-USAID pour une croissance inclusive dans l'ASEAN à travers l'innovation, le commerce et le commerce électronique (IGNITE), le partenariat ASEAN-USAID pour l'optimisation régionale au sein des communautés politiques, de sécurité et socioculturelles (PROSPECT) et les projets de mise en œuvre des politiques (API) de l’ASEAN financés par l'USAID et le Département d'État des États-Unis.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a hautement apprécié les réalisations de l'API, d'IGNITE et de PROSPECT, exprimant son souhait de poursuivre la collaboration dans le cadre de liens commerciaux et d'investissement approfondis entre les deux parties.

Il a souligné l'importance de renforcer la coopération dans des domaines émergents et importants tels que les transports, la criminalité transfrontalière, l'autonomisation des femmes, les soins de santé, l'environnement, le développement des ressources humaines régionales et la connectivité entre les peuples.

Pour sa part, l'ambassadeur américain auprès de l'ASEAN Yohannes A. Abraham a déclaré que le succès des projets démontrait l'engagement des États-Unis en faveur d'une ASEAN renforcée et d'un partenariat à long terme avec le bloc basé sur des valeurs communes, aidant la région à devenir plus prospère et plus sûre, apportant des bénéfices au milliard d’habitants de la région.

En tant que partenaire de l'ASEAN, les États-Unis souhaitent continuer à consolider le rôle central de l'ASEAN pour une région d'Asie du Sud-Est ouverte, connectée et résiliente, a-t-il souligné.

Les projets IGNITE, PROSPECT et API ont contribué à promouvoir une croissance économique durable, inclusive et fondée sur des règles, à élargir les droits et les opportunités des femmes et des jeunes, à élaborer des politiques régionales pour résoudre les défis communs et à soutenir la mise en œuvre au niveau national des initiatives approuvées.

Au cours de ces 40 dernières années, l'USAID a travaillé en étroite collaboration avec l'ASEAN et ses États membres sur les objectifs communs de stabilité, de prospérité et de paix en Asie du Sud-Est. –VNA