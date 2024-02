Riz à vendre dans un supermarché de Bangkok. (Photo : AFP/VNA)

Bangkok, 15 février (VNA) - La confiance des consommateurs thaïlandais a augmenté en janvier, atteignant son plus haut niveau en 47 mois depuis mars 2020, stimulée par les mesures de relance du gouvernement visant à augmenter les dépenses et à réduire les prix de l'électricité et du carburant, ainsi qu'à la forte reprise du secteur touristique.Selon un rapport de l'Université de la Chambre de commerce thaïlandaise (UTCC) publié le 13 février, l'indice de confiance des consommateurs de ce pays d'Asie du Sud-Est est passé de 62,0 en décembre à 62,9 en janvier.La confiance des consommateurs devrait continuer à s'améliorer si le gouvernement parvient à stimuler l'économie au premier semestre 2024 grâce à diverses politiques, notamment des mesures visant à réduire le coût de la vie, indique le rapport.Les experts ont déclaré que le gouvernement thaïlandais doit également poursuivre les mesures visant à soutenir le secteur du tourisme, telles que l'extension de l'exemption de visa pour les touristes étrangers.Les responsables thaïlandais ont insisté sur le fait qu'ils poursuivraient la politique du gouvernement consistant à distribuer 10.000 THB (276,45 dollars) à 50 millions de personnes via une application mobile, à dépenser dans les six mois dans leurs communautés locales.Concernant la dynamique de reprise du secteur touristique, les données du gouvernement thaïlandais montrent que du 1er janvier au 11 février, la Thaïlande a accueilli 4,39 millions de touristes étrangers, en hausse de 48 % par rapport à la même période en 2023.- VNA