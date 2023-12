Délégués lors de l'événement. Photo: VNA Délégués lors de l'événement. Photo: VNA

Moscou (VNA) – Le personnel de l'ambassade du Vietnam et des Vietnamiens en Russie se sont réunis le 24 décembre au Palais de la Culture de l’Institut des chemins de fer de Moscou pour participer à un programme artistique célébrant le Nouvel An 2024.



Prenant la parole d’ouverture de l’événement, le ministre conseiller de l'ambassade du Vietnam en Russie Le Quang Anh a félicité les Vietnamiens en Russie pour avoir organisé de nombreux événements culturels et sportifs significatifs et activités philanthropiques au cours de 2023.



Il a formulé les meilleurs vœux de bonheur et de santé aux Vietnamiens en Russie et a souhaité une grande solidarité et une entraide continue au sein de la communauté vietnamienne.

Un numéro de danse lors de l'événement. Photo: VNA



Le vice-président de l’Association des Vietnamiens en Russie Tran Phu Thuan a déclaré que le changement positif du pays était une grande source de motivation pour les Vietnamiens en Russie à poursuivre leurs efforts de surmonter les difficultés et d’édifier une communauté solide, prête à contribuer davantage au développement du Vietnam.

Lors de l’évènement, les participants ont regardé 18 numéros de chants et de danses faisant l'éloge du Parti, du Président Ho Chi Minh, des traditions historiques et de la beauté culturelle vietnamiennes.-VNA