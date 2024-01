Le professeur et docteur Nguyen Xuan Thinh, vice-président permanent de l’Union des associations vietnamiennes en Allemagne. Photo: VNA

Berlin (VNA) - La communauté vietnamienne en Allemagne s'attend à ce que de nombreuses sociétés et entreprises allemandes réputées signent des accords de coopération avec le Vietnam dans le cadre de la visite d'État au Vietnam prévue les 23 et 24 janvier du président fédéral d'Allemagne Frank-Walter Steinmeier et de son épouse Elke Büdenbender.



C’est ce qu’a affirmé le professeur et docteur Nguyen Xuan Thinh, vice-président permanent de l’Union des associations vietnamiennes en Allemagne, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Il a également émis son espoir que le potentiel de coopération entre les deux pays serait mieux exploité, contribuant à approfondir leur coopération stratégique, à promouvoir le développement prospère du Vietnam et de l’Allemagne, et à renforcer la paix, l’ordre et la stabilité dans le monde.



Il a déclaré que cette visite constituerait un jalon historique important dans les relations Vietnam-Allemagne et une illustration du succès continu de la «diplomatie du bambou» du gouvernement vietnamien, ainsi que de la position du Vietnam sur la scène internationale.



Cette visite sera une affirmation du gouvernement allemand selon laquelle le Vietnam est un partenaire stratégique avec une nouvelle position, a-t-il souligné, avant d’ajouter que la communauté vietnamienne en général était enthousiaste et heureux de ce bon signe.



Concernant la coopération scientifique et technologique entre le Vietnam et l’Allemagne, le professeur et docteur Nguyen Xuan Thinh a déclaré que le Vietnam était un partenaire important de nombreux ministères et organes allemands.



Ces dernières années, l'Allemagne a lancé de nombreux programmes pour soutenir le Vietnam dans la recherche et l'application des sciences et des technologies dans de nombreux domaines, a-t-il indiqué, ajoutant que les deux parties avaient également intensifié leur coopération et leurs échanges en matière d'innovation, de startup, de formation des ressources humaines et d'échange de main-d'œuvre de haute qualité. -VNA