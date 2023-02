Une occasion de rassemblement de la communauté vietnamienne à Hong Kong. Photo: VNA Une occasion de rassemblement de la communauté vietnamienne à Hong Kong. Photo: VNA

Hong Kong (VNA) - Le consulat général du Vietnam dans la région administrative spéciale de Hong Kong en Chine a organisé le 11 février une rencontre pour accueillir le Têt (Nouvel An lunaire) 2023, le premier événement du genre après une interruption de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19.Le consul général Pham Binh Dam a souligné que la communauté vietnamienne de Hong Kong s'est soutenue pour traverser la pandémie en toute sécurité.Selon le diplomate, le consulat général s'est consacré au travail communautaire, la question de l'octroi de visas aux étudiants a été résolue et les étudiants vietnamiens sont de plus en plus présents à Hong Kong. Pour leur part, des experts vietnamiens peuvent désormais obtenir des visas de travail à Hong Kong, avec l'aide du consulat général.Le Conseil de liaison des Vietnamiens à Hong Kong et l'Association des étudiants vietnamiens à Hong Kong ont officiellement vu le jour lors de l'événement.A cette occasion, le consulat général a décerné des certificats de mérite à des Vietnamiens brillants à Hong Kong pour leurs contributions importantes à la Patrie.Quelque 7.000 Vietnamiens vivent et travaillent actuellement à Hong Kong. -VNA