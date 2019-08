Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong lors de la cérémonie (Photo: VNA)

Hanoi, 30 août (VNA) - Une cérémonie nationale a été organisée à Hanoi le 30 août pour marquer le cinquantième anniversaire de la mise en œuvre du Testament du Président Ho Chi Minh (1969-2019) et le cinquantième anniversaire de sa mort.

La cérémonie était organisée conjointement par le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l'Assemblée nationale (AN), le président de la République, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et l'administration de Hanoï.

Y ont participé le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan, le président du Comité central du FPV, Tran Thanh Man, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Hoang Trung Hai, et d’autres qui ont rendu hommage au grand service du Président Ho Chi Minh, qui est un grand dirigeant et un enseignant de la révolution vietnamienne, un héros national et une célébrité culturelle mondiale.

Le Testament du Président Ho Chi Minh, qu’il a commencé à écrire en mai 1965 et achevé en mai 1969 - quatre mois avant son décès, est un document historique spécial. C’est un guide pour la révolution et le développement du Vietnam au cours des cinquante dernières années.

S'adressant à la cérémonie, le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong a souligné que le Président Ho Chi Minh était un idéologue remarquable et un organisateur de génie, qui avait fondé, dirigé et formé le Parti communiste du Vietnam. Il a consacré toute sa vie au pays et au peuple, donnant ainsi un brillant exemple d'éthique révolutionnaire.

"L'idéologie de Ho Chi Minh et le Testament du Président Ho Chi Minh ont toujours accompagné la Nation, ouvrant la voie au Parti, au peuple et à l'Armée du Vietnam pour suivre la cause et l'idéal révolutionnaires", a déclaré le chef du Parti.

Il a souligné les valeurs immenses et la signification historique du Testament et a exhorté le Parti à maîtriser parfaitement les enseignements du Président, à valoriser les traditions et la nature du Parti, et à lutter résolument contre toutes les manifestations de dégradation de l'idéologie politique, de la moralité et du mode de vie ainsi que les signes d'«auto-évolution» et d'«auto-transformation», construisant ainsi un Parti pur et fort, renforçant le leadership et la capacité de combat des organisations du Parti et des membres du Parti.

"L'ensemble du Parti, de l'Armée et du peuple sont déterminés à hériter loyalement et excellemment de la cause révolutionnaire du Président Ho Chi Minh, en continuant à réaliser son noble idéal, en luttant résolument et systématiquement pour défendre fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unification et l'intégrité territoriale de la Patrie, et construire le Vietnam avec le peuple riche, le pays puissant, démocratique, équitable et civilisé », a déclaré le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong. -VNA