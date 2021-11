Rencontre entre le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, et la directrice nationale de la BM au Vietnam, Carolyn Turk. Photo: VNA



Hô Chi Minh (VNA) – La Banque mondiale (BM) s’engage à soutenir toujours le Vietnam en général et Hô Chi Minh-Ville en particulier dans leur processus de développement, a déclaré sa directrice nationale au Vietnam, Carolyn Turk, qui a été reçue le 29 novembre par le président du Comité populaire de la mégapole du Sud, Phan Van Mai.

Heureuse par la forte reprise de Ho Chi Minh-Ville après la dernière vague d’infections au COVID-19, elle a exprimé sa confiance en le potentiel et la position de la ville pour le développement de l'économie vietnamienne dans les temps à venir.

La BM est prête à aider la ville à mettre en œuvre les programmes et projets convenus, à partager son expérience et à lui fournir des consultations pour relever les défis liés aux transports urbains, aux soins de santé, à l’éducation et à la transformation numérique, a-t-elle souligné.

De son côté, Phan Van Mai a remercié la BM pour son soutien dans l'élaboration de politiques, en particulier pour le développement urbain vert, le développement durable, ainsi que dans la lutte contre le COVID-19.

Le président du Comité populaire municipal a également appelé à davantage de coopération de cette institution financière internationale dans les secteurs de développement. -VNA