Hanoi (VNA) - En tant que l'une des plus grandes bibliothèques au monde, la bibliothèque britannique (British Library) stocke plus de 170 millions d'objets divers, dont de nombreux objets vietnamiens.Selon la Dr Annabel Teh Gallop, conservatrice en chef pour l'Asie du Sud-Est, la collection du Vietnam à la bibliothèque britannique comprend des manuscrits anciens en écriture Nôm (écriture sino-vietnamienne), des journaux et des magazines publiés au Nord du Vietnam pendant la période de guerre, reflétant la relation entre le Vietnam et le Royaume-Uni qui existait depuis longtemps avant que les deux pays n'établissent officiellement des relations diplomatiques en 1973.Selon cette experte, en plus des 10 manuscrits en écriture de Nôm du 17e siècle au début du 20e siècle, la collection vietnamienne conservée à cette bibliothèque comprend 10.000 livres imprimés avec des sujets divers du 19e siècle à nos jours, dans lesquels il y a le "Truyên Kiêu" (Histoire de Kieu), chef-d'œuvre du grand poète Nguyen Du, et 290 journaux et magazines vietnamiens dont de nombreuses publications rares et précieuses publiées dans le Nord du Vietnam pendant la guerre. La collection de journaux et magazines vietnamiens à cet endroit est la seule collection en la matière en Europe et l'une des atouts de la bibliothèque britannique.Enfin, la femme Dr Annabel a révélé que le Dr Sud Chonchirdsin, ancien conservateur du Vietnam à bibliothèque britannique va publier cette année un livre sur la collection du Vietnam. Cet ouvrage, publié par la maison d’éditions The Gioi, sera un événement significatif pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni. –VNA