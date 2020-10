La 7e réunion du Comité mixte sur l'économie et le commerce Vietnam- Nouvelle-Zélande JTEC ). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 7e réunion du Comité mixte sur l'économie et le commerce Vietnam-Nouvelle-Zélande (JTEC) s'est tenue jeudi matin 23 octobre à Hanoï par visioconférence.

Il s'agit de l'un des mécanismes de coopération importants pour échanger et promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

La 7e réunion était coprésidée par le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Tran Quoc Khanh et le vice-ministre néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce Vangelis Vitalis.

Lors de la réunion, les deux parties ont examiné la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'agriculture, de l'éducation et de la formation, du tourisme, de l'aviation, du travail ...

Les deux parties ont grandement apprécié les efforts et l'étroite coopération entre les deux pays dans la mise en œuvre des accords dans les domaines économique et commercial.

S'exprimant lors de la réunion, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Tran Quoc Khanh, a souligné que face aux impacts de la pandémie de COVID-19 sur l'économie, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération bilatérale et régionale pour se reprendre l’économie.

Les deux parties sont également convenues de continuer à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de l'investissement et de l'économie, dont des négociations commerciales multilatérales, l'agriculture et l'agro-industrie et les technologies propres ; ainsi qu’à développer les chaînes d'approvisionnement des produits agricoles, de l'éducation, de l'aviation et du tourisme.

En outre, les deux parties ont discuté de la facilitation du commerce bilatéral, ainsi que des produits prioritaires pour chaque côté tels que le citron et le pamplemousse du Vietnam, les fraises et les citrouilles de Nouvelle-Zélande.

En plus du contenu de la coopération bilatérale, les deux parties ont échangé un certain nombre de questions de coopération dans le cadre des forums multilatéraux et discuté des cadres et mécanismes de coopération tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP), le Partenariat économique régional global ( RCEP), l'accord de libre-échange entre l'ASEAN, la Nouvelle-Zélande et l'Australie ( AANZFTA), la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC).

Le Vietnam a demandé à la Nouvelle-Zélande de prêter attention, de soutenir et de coopérer avec d'autres pays de la sous-région du Mékong dans les domaines tels que la gestion des catastrophes, la sécurité de l'eau - l'alimentation - l'énergie, le climat - l'agriculture intelligente, la santé communautaire et le développement des ressources humaines. -VNA