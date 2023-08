Photo: Secrétariat général de l'ASEAN

Jakarta (VNA) - La 19e conférence de coordination des hauts officiels de la Communauté socio-culturelle de l'ASEAN (ASCC) (SOC-COM), placée sous le thème "La communauté socio-culturelle de l'ASEAN post-2025", s'est tenue en ligne le 11 août.

La réunion s'est concentrée sur des mécanismes de soutien, le soutien institutionnel et de l'engagement des parties prenantes ; les conditions, défis et tendances actuels ainsi que les options cibles après 2025. Elle a mis en évidence les meilleures pratiques et stratégies pour favoriser les partenariats, les engagements et mobiliser des ressources pour soutenir l'ASCC post-2025.

Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général adjoint de l'ASEAN chargé de la Communauté socio-culturelle de l'ASEAN, Ekkaphab Phanthavong, a souligné l'importance du soutien institutionnel collectif et de l'engagement des parties prenantes pour relever les défis émergents et bénéficier des opportunités régionales et mondiales, pour finalement édifier une ASCC solide et dynamique.

Les principales tendances et questions mises en évidence lors de la réunion comprennent la transformation numérique, le changement climatique, la santé, la résilience aux catastrophes naturelles et les changements dans le paysage démographique.-VNA