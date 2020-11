Lors de la cérémonie de réception de dons présentés par l'Association générale des Vietnamiens en Thaïlande. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Dans le but d’assister les sinistrés des crues et inondations survenues ces dernières semaines dans la région Centre, les ambassades du Vietnam en Thaïlande et en Allemagne ont lancé des campagnes de collecte de fonds.

Lors d'une cérémonie tenue le 1er novembre à Bangkok, l'Association générale des Vietnamiens en Thaïlande, a présenté des dons de plus de 5 millions de bahts thaïlandais (environ 160.000 dollars américains) à l'ambassade du Vietnam. Ce montant sera être remis aux agences compétentes pour aider les sinistrés à surmonter les conséquences des crues et inondations et à stabiliser au plus tôt leur vie.

S'exprimant lors de la cérémonie, Mme Tran Thi Thu Trang, chargée d’affaires a.i de l'ambassade du Vietnam en Thaïlande, a souligné qu'il s'agissait d'une contribution extrêmement précieuse en cette situation difficile due aux catastrophes naturelles.

Auparavant, l'ambassade du Vietnam en Thaïlande avait organisé le 27 octobre à Bangkok un événement pour collecter des dons afin de soutenir les sinistrés du Centre.

En Allemagne, ces derniers jours, la communauté des Vietnamiens dans ce pays ont organisé diverses activités de mobilisation de fonds. Jusqu'à présent, environ 340.000 euros ont été collectés en faveur des sinistrés.

En octobre, le Centre a subi quatre tempêtes et une dépression tropicale. Les pluies, inondations, glissements de terrain ont fait au moins 159 morts et 71 disparus, et ont détruit de nombreuses ouvrages publics, des maisons, des routes… -VNA