Le marché immobilier a montré des signes positifs grâce à des mesures de soutien du gouvernement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Ces derniers temps, le marché immobilier a évolué positivement. Mais il nécessite encore des mesures plus efficaces pour l’aider à se redresser rapidement.

Le gouvernement a appliqué diverses mesures pour relancer le marché immobilier, qui ont eu un impact positif sur ce marché ainsi que sur la communauté des affaires immobilières.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a tout récemment présidé une conférence en ligne pour évaluer la mise en œuvre de la résolution N°33 du gouvernement visant à lever les obstacles du secteur immobilier, un des piliers de l’économie nationale.

Le chef du gouvernement a demandé aux services concernés de mettre en place rapidement des mesures pour développer ce marché de manière sûre et durable. Il a recommandé au ministère de la Construction de perfectionner les modifications des lois sur les habitations et sur le commerce immobilier et de les présenter au gouvernement, puis à l’Assemblée nationale pour une éventuelle adoption lors de la 6e session parlementaire en octobre prochain.



Tirer le meilleur parti des politiques

Pham Minh Chinh a demandé à la Banque d’État du Vietnam (BEV) d’adopter des mesures permettant aux entreprises et aux acheteurs d’habitation d’accéder aux crédits. Quant aux collectivités locales, elles doivent s’atteler à réformer les formalités administratives relatives aux projets de construction d’habitation, a-t-il conclu.

C’est probablement le bon moment pour investir, car le marché immobilier a montré des signes positifs ces derniers temps. La baisse des taux d’intérêt bancaires est l’un des facteurs qui permettra d’augmenter les liquidités, en particulier celles des investisseurs individuels. Selon Cân Van Luc, économiste, membre du Conseil consultatif national de la politique financière et monétaire, lorsque le taux d’intérêt des prêts diminue, il y a des conséquences favorables pour le vendeur et l’acheteur. Il a estimé que la baisse des taux d’intérêt sur les prêts profitait à la fois aux vendeurs et acheteurs. Il a expliqué que la pression exercée par les coûts d’investissement s’atténuait à mesure que les constructeurs accèdaient à des prêts à taux d’intérêt plus raisonnables, et ainsi mettaient en place des politiques de vente plus attrayantes, ce qui augmenterait les finances pour achever les projets et en lancer de nouveaux. La demande immobilière se redresse également, car les prix de l’immobilier baissent, et les taux d’intérêt également, les prix devenant plus abordables, le pouvoir d’achat rebondit, a ajouté l’économiste.

Le Docteur Su Ngoc Khuong, directeur principal du Département de conseil en investissement de Savills Vietnam, a déclaré que la BEV avait baissé ses taux directeurs quatre fois ces dernières années. Cela réduit le coût du capital pour les emprunteurs et les établissements de crédit, stimulant ainsi les flux de trésorerie et la croissance économique. Selon lui, les circulaires 02 et 03, émises par la Banque centrale fin avril dernier ont autorisé une restructuration qui a permis de maintenir la dette inchangée pour les entreprises en difficulté, y compris l’achat d’obligations d’entreprises par les sociétés de crédit. Ces textes ont permis aux investisseurs immobiliers de réorganiser leurs finances, de générer des flux de trésorerie et d’atténuer les problèmes financiers.

Le président de l’Association vietnamienne des agents immobiliers (VARS), Nguyên Van Dinh, a affirmé que la baisse des taux d’intérêt était un bon signe pour le marché immobilier, contribuant à résoudre les problèmes de liquidité. Il est prévu que la demande de logements au cours de la période 2021-2030 continuerait d’augmenter, en particulier en zone urbaine. Au dire de spécialistes, les politiques nouvellement lancées donneront une impulsion au développement du marché immobilier.

Selon le ministère de la Construction, le taux de la population urbaine est actuellement d’environ 40% et passera à environ 45% à l’horizon 2030. Avec le taux de croissance démographique et la demande de logements, environ 70 millions de mètres carrés de logements urbains doivent être ajoutés chaque année.

Toutefois, VARS estime que le segment des logements sociaux et des habitations à loyer modéré (HLM) va croître. En effet, l’offre d’appartements abordables représente moins de 2% de l’offre totale d’appartements neufs à Hô Chi Minh-Ville et Hanoï. Certains investisseurs comme Vinhomes prévoient de déployer 500.000 logements ces cinq prochaines années. Him Lam et Hung Thinh envisagent également de développer ce marché dans un avenir proche. Le gouvernement a adopté la Résolution N°33 datant du 11 mars 2023 sur un certain nombre de mesures pour supprimer les difficultés et promouvoir le développement sûr, sain et durable de l’immobilier. Il a également publié le décret N°08 datant du 5 mars 2023 modifiant et complétant un certain nombre d’articles des décrets concernant les obligations d’entreprises. Les analystes estiment que les documents publiés ont ouvert une nouvelle voie juridique qui permettra aux entreprises ayant des difficultés, d’accéder à des fonds pour restructurer et rétablir leurs situations. En outre, le gouvernement s’est engagé à construire plus d’un million de logements sociaux pour les ouvriers d’ici 2030, ce qui créera un moteur de croissance pour les entreprises.

L’accès au capital doit être plus ouvert

La BEV vient de publier la circulaire 06 qui prend effet à compter du 1er septembre 2023. Elle stipule que les établissements de crédit ne sont pas autorisés à accorder des prêts pour payer des apports pour la réalisation de projets qui ne sont pas éligibles comme le prescrit la loi.

La circulaire 06 vise à contrôler la bonne utilisation des capitaux et à réduire le risque de cession des garanties. L’apport de capital pour acheter des actions ou le reverser dans des projets qui ne répondent pas aux exigences légales est difficile à contrôler ; il n’y a aucune base pour évaluer régulièrement la situation financière, le fonctionnement, la capacité de remboursement de la dette de la partie qui reçoit le capital.

Il y a encore quelques lacunes telles que les réglementations selon lesquelles le projet est éligible à la vente pour obtenir un prêt, tandis que les entreprises doivent d’abord terminer les infrastructures. Lorsque le projet est éligible à la vente et que les infrastructures sont terminées, le capital d’emprunt n’est plus aussi essentiel pour les entreprises immobilières, car elles peuvent mettre en vente et lever des capitaux auprès des acheteurs. Ainsi, en plus de restreindre le fonctionnement des entreprises immobilières avec une réglementation juridique foncière, l’agence de gestion a également diminué les prêts bancaires, conduisant des entreprises déjà en situation difficile à ce que cela le soit encore plus dans les prochains temps. Dans ce contexte, bien que les taux d’intérêt soient sur le point de baisser, la publication de la circulaire 06 entraînera des difficultés dans l’accès au crédit pour les entreprises immobilières, éclipsant peut-être même l’impact de la baisse des taux d’intérêt.

Lê Hoàng Châu, président de l’Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville (HoREA), a déclaré que la question clé était d’abord de savoir comment augmenter la demande globale pour le marché immobilier. Dans le contexte actuel, ce marché est encore en situation très difficile en raison d’un pouvoir d’achat très faible, car les entreprises manquent de trésorerie. Par conséquent, avoir accès au crédit est une "bouée de sauvetage" pour les entreprises immobilières.-CVN/VNA