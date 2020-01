Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon les prévisions, Ho Chi Minh-Ville tirera des feux d’artifice sur sept sites pour saluer le Nouvel An lunaire 2020 (Têt du Rat).

Dans la nuit du Réveillon du Nouvel An du Rat, la mégapole du Sud tirera, le 24 janvier 2020, des fusées de longue portée sur deux sites que sont la zone du tunnel de la rivière Saigon dans le 2è arrondissement et le gratte-ciel Landmark 81 dans l’arrondissement de Binh Thanh.

Les cinq sites qui tireront des fusées à courtes portée sont le parc culturel Dam Sen (11e arrondissement), le parc historique, culturel (9e arrondissement), le temple Ben Duoc (district suburbain de Cu Chi), le terrain de football dans le district suburbain de Can Gio et le centre administratif du district de Nha Be.

A cette occasion, la rue piétonne Nguyen Hue sera ouverte de 19h00 du 22 janvier au 21h00 du 28 janvier. De nombreux programmes artistiques et culturels seront organisés pour saluer le Nouvelle An lunaire du Rat.- VNA