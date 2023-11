La directrice adjointe de l'ITPC, Ho Thi Quyen lors du forum. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le potentiel de coopération en matière de commerce et d'investissement entre l'Inde et le Vietnam, Hô Chi Minh-Ville en particulier, reste énorme et n'a pas été pleinement exploité.Des experts ont partagé ce point de vue le 21 novembre lors du Forum des affaires Inde - Ho Chi Minh-Ville, organisé conjointement par le Centre de promotion des investissements et du commerce (ITPC) de Ho Chi Minh-Ville et le Consulat général d'Inde à Hô Chi Minh-Ville.S'exprimant lors de l'événement, la directrice adjointe de l'ITPC, Ho Thi Quyen a déclaré que depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1972 et de leur partenariat stratégique intégral en 2016, les relations Vietnam-Inde avaient connu de grands progrès.Selon les données du Département général des douanes du Vietnam, en 2022, le commerce bilatéral a atteint 15,05 milliards de dollars, dont 7,96 milliards de dollars d'exportations vietnamiennes. L'Inde est le 8e partenaire commercial du Vietnam.L'Inde compte actuellement plus de 400 projets d'investissement au Vietnam cumulant plus d'un milliard de dollars, se classant au 26e rang sur 141 pays et territoires investissant au Vietnam.Le Vietnam et l’Inde disposent encore d’une grande marge de manœuvre pour élargir leur coopération en matière de commerce et d’investissement en raison de la taille de leur marché. De plus, les structures des produits de base des deux pays se complètent bien.Le Vietnam et l'Inde ont déjà signé un accord de non double imposition, un accord de promotion et de protection des investissements et un accord de coopération commerciale et économique, qui ont posé les bases permettant aux entreprises des deux pays de rechercher et de concrétiser des opportunités d'investissement et d'affaires.Parallèlement, ces dernières années, Ho Chi Minh-Ville et l'Inde ont continuellement renforcé et développé leurs relations en matière de commerce et d'investissement, ainsi que les échanges entre leurs peuples.En octobre 2023, l'Inde a recensé 237 projets d'investissement avec un capital total de plus de 131 millions de dollars, se classant au 23e rang parmi 120 pays et territoires investissant dans la ville.Ho Thi Quyen a déclaré que Ho Chi Minh-Ville voit un grand potentiel de coopération avec des partenaires indiens, avant de proposer à l' Inde de continuer à créer des conditions permettant aux entreprises des deux parties de se rencontrer, de rechercher des opportunités et de promouvoir la coopération dans des domaines tels que le commerce, le tourisme, la science, la technologie, la santé et l'éducation.Pour sa part, Sunaina Khanna, vice-présidente adjointe d'Invest India, a déclaré que l'Inde était l'une des cinq plus grandes économies du monde, avec un PIB de 3,75 billions de dollars en 2023 et un chiffre d'affaires à l'exportation de 770 milliards de dollars.