Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville souhaite maintenir sa coopération avec le groupe allemand Siemens dans la transformation numérique, l’économie numérique et le développement de villes intelligentes, a déclaré le vice-président du Conseil populaire municipal Nguyên Van Dung.

Le responsable qui a reçu mercredi le 16 août Matthias Rebellius, membre du conseil d’administration de Siemens AG et PDG de Smart Infrastructure, a félicité le groupe à l’occasion du 30e anniversaire de la fondation de Siemens Vietnam.Il a affirmé qu’au cours des trois dernières décennies, l’entreprise s’est étroitement coordonnée avec les autorités locales et la communauté des affaires dans la mise en œuvre d’activités dans les domaines essentiels au développement du Vietnam tels que l’industrie, l’énergie, les infrastructures intelligentes et la santé, contribuant ainsi de manière importante au développement socio-économique du pays.Appréciant l’assistance et la collaboration de Siemens dans ses projets mis en œuvre dans la ville, Nguyên Van Dung a affirmé que la mégapole du Sud s’engage à continuer à créer des conditions favorables pour les activités et projets de Siemens sur la base d’une coopération gagnant-gagnant.

Le vice-président du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Dung (droite) et le membre du conseil d’administration de Siemens AG et PDG de Smart Infrastructure, Matthias Rebellius. Photo: VNA

Vue de la cérémonie d'accueil à Hô Chi Minh-Ville, 16 août. Photo: VNA



Matthias Rebellius s’est dit fier des résultats positifs que Siemens Corporation a obtenus après 30 ans d’établissement de Siemens Vietnam, contribuant aux réalisations socio-économiques du Vietnam en général et de Hô Chi Minh-Ville en particulier.En plus de fournir des solutions techniques et technologiques, Siemens s’intéresse également à la formation et au partage d’expériences dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées pour répondre aux exigences de développement, a-t-il indiqué.Il a exprimé son espoir de continuer à travailler en étroite collaboration avec Hô Chi Minh-Ville dans les domaines correspondant aux avantages du groupe et aux besoins de la mégapole du Sud tels que le développement de la haute technologie, la transformation numérique, les transports urbains, la réponse au changement climatique et la construction de villes intelligentes. – VNA