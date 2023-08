Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh Ville, Vo Van Hoan, et Danai Sunantharod, vice-gouverneur de la province de Phuket (Thaïlande). Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 10 août, Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, a reçu Danai Sunantharod, vice-gouverneur de Phuket, et une délégation d’entreprises de cette province thaïlandaise, en visite de travail dans la mégapole du Sud.



Selon Vo Van Hoan, il est nécessaire que Ho Chi Minh-Ville et Phuket organisent des conférences pour promouvoir l'investissement, le commerce et le tourisme, créant des opportunités à leurs entreprises. Il a suggéré que les deux parties identifient rapidement des domaines prioritaires et transformer la coopération potentielle en activités et projets spécifiques.



Pour sa part, le vice-gouverneur de Phuket a déclaré que sa province souhaitait promouvoir les activités de coopération avec Hô Chi Minh-Ville, notamment dans les secteurs d’excellence des deux parties.



Lors de la séance de travail, plusieurs entreprises de Phuket ont émis le souhait de coopérer avec la mégapole du Sud dans le tourisme, l’éducation, la santé…-VNA