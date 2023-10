Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Service de la Construction de Ho Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Service municipal de l'Information et des Communications, a organisé le 4 octobre une cérémonie de publication des services publiques en ligne afin de sensibiliser et d'encourager les citoyens, les organisations et les entreprises à promouvoir l'application des services publics en ligne lors du traitement des procédures administratives.

Le directeur du Service municipal de la Construction Tran Hoang Quan, a déclaré que l'application des services publics en ligne était l'un des contenus de la mise en œuvre du programme de transformation numérique de Ho Chi Minh-Ville en 2023, une étape importante et clé dans le processus de construction de l’e-gouvernement.

L'application des services publics en ligne aide également les agences d'État à gérer leur travail plus rapidement, plus facilement et de manière plus scientifique ; accroître l'ouverture et la transparence des procédures administratives; offrir un service pratique et efficace aux citoyens, aux organismes et aux entreprises, contribuant ainsi à favoriser le développement socio-économique de la ville, a-t-il ajouté.

Au cours des neuf premiers mois de 2023, le Service municipal de la Construction a reçu 13.276 dossiers et résolu 12.467 dossiers, dont 809 dossiers ont été résolus dans les délais.

Le Service municipal de la Construction fournit des services en ligne pour 22 procédures administratives sur https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/.

D’ici fin 2023, Ho Chi Minh-Ville s’efforce d’achever essentiellement la numérisation des procédures administratives, notamment les instructions pour la réception des dossiers, le traitement des dossiers et la restitution des résultats, les signatures numériques, les paiements et l'évaluation de la satisfaction des utilisateurs.. -VNA